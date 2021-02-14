Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında (3)
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Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında (3)

14.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:04

Kosovalı seçmenler, erken genel seçimde oylarını kullanmaya başladı.

Kosovalı seçmenler, erken genel seçimde oylarını kullanmaya başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, kayıtlı 1 milyon 794 bin 862 seçmen ülke genelindeki 888 seçim merkezinde oy kullanabilecek.

Erken genel seçimde, aralarında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisinin (YTHP) de bulunduğu 28 siyasi oluşumun adayları 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor.

Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaştan sonra bugün 8'inci genel seçim düzenleniyor.

Ayrıca savaşın ardından ilk kez bu seçimde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri bulunmuyor. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, yerel seçimlerde yer alan kurumların yeterince geliştiğini ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülükleri tek başına yerine getirmek için hazır olduğunu belirtmişti. Ancak seçimde farklı ülkelerin büyükelçileri ve büyükelçilik çalışanlarının, gözlemci olarak görev aldığı ifade ediliyor. Bu seçimlerde yaklaşık 20 bin gözlemci görev yapıyor.

Adayların 3 Şubat'ta başlattığı seçim kampanyaları 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısına kadar sürmüştü.

Kosova Meclisi, 10'u Sırp toplumunun temsilcileri ve 10'u ülkedeki diğer azınlık toplumlarının temsilcilerinden olmak üzere 120 sandalyeden oluşuyor.

Erken seçim süreci

Kosova Anayasa Mahkemesinin Haziran 2020'de kurulan koalisyon hükümeti hakkında "anayasaya aykırı olduğu" kararını vermesinin ardından erken genel seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Avdullah Hoti'nin başbakan olarak görev aldığı son hükümetin güven oylaması sırasında, Aşkalilerin Entegrasyonu Partisi (PAİ) Milletvekili Ethem Arifi hakkında işlediği bir suç nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunmasını dikkate alan Anayasa Mahkemesi, 22 Aralık 2020'deki kararında Arifi'nin güven oylamasındaki oyunu geçersiz saymıştı.

120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin oyuyla seçilen hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından düşmüştü.

Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında (3)
Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında (3)
Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında (3)
Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkin Keçi

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