Kosova'da gözaltı sonrası karışıklık baş gösterdi

Enis Tabak/ Priştine, 26 Mart (DHA) ? Kosova'ya izinsiz girmek isteyen Sırbistan Hükümeti'nde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı, Kosova'ya yasa dışı yollardan giren Sırpların çoğunlukta olduğu Kuzey Mitroviça şehrinde gerçekleştirildi. Djuriç ile birlikte gelen Zhelko Joviç de gözaltına alınırken Sırp medyası, gözaltı operasyonun ardından Kuzey Mitroviça'nın karıştığını duyurdu. Şehirde siren ve silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde başkent Priştine'ye getirilen Sırp yetkili burada, hukuki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

AB'den gerginliğe son verin çağrısı

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Fedrica Mogherini'nin Sözcüsü Maja Kocijançiç, AB'nin Kosova ve Sırbistan'a, gerginliğin tırmanmaması için ihtiyatlı davranmaları konusunda çağrı yaptığını aktardı. Sırbistan'ın sözde Kosova Ofisi şefi Marko Djuriç'in Mitroviça'nın kuzeyinde tutuklanması ardından açıklama yapan Kocijançiç şöyle konuştu:

'Var olan tüm sorunlar, AB arabuluculuğunda yürütülen diyalog çerçevesinde ele alınmalıdır. Ki bu, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesindeki nihai hedeftir.

'AB, diyalogun aksi yönünden baş gösteren bugünkü olaylardan dolayı kaygı duymaktadır. Bizler, AB müzakere sürecinde olan Sırbistan ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının uygulanma sürecinde olan Kosova'dan varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz'

Kosova Meclis Başkanı: Sırbistan anlamalı, Kosova sahipsiz değildir

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova'ya yasa dışı yollardan giren Sırbistan Hükümeti'ndeki sözde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Kosova devletinin kendi yasalarını uyguladığı ve egemenliğini koruduğunu belirtti. Veseli, ? Kosova Cumhuriyeti herhangi bir provokasyon yapılmasına izin vermez ve Sırbistan, Kosova'nın sahipsiz olmadığını anlamalı? dedi.

Veseli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kosovalıların provokasyon için Sırbistan'a gitmediğini ve Sırp yetkililerinin Kosova'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı)