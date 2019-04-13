Koryürek Köyü Muhtarından Vatandaşlara Yemek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyü muhtarı seçilen Galip Yılmaz, köy sakinleri için yemek programı düzenledi.

Bu kapsamda aralarında kanaat önderlerinin de bulunduğu vatandaşlar, köy yakınındaki alanda bir araya geldi.

Bazı askerlerin de katıldığı programda, konuklara yöresel yemekler ikram edildi.

Programa, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA