Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
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Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Güncel

Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum

Koronavirüse yakalandığı açıklanan İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri yeniden gündem oldu. Boris 3 Mat günü yaptığı açıklamada, "Ben sürekli tokalaşıyorum. Geçen gün bir hastanedeydim, koronavirüs hastaları da vardı ve ben herkesle tokalaştım. Tokalaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.

27.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:45
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum

Tüm dünyada 25 bine yakın kişinin ölümüne neden olan ve 550 bine yakın insanda görülen koronavirüs etkisini giderek artırıyor. İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 578 kişi ölürken vaka sayısı 11 bin 658 oldu. İngiltere'de hastalığa yakalanan önemli isimlerden biri de İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

Johnson, ilk açıklamasında "Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım. Virüsle savaşıp telekonferansla kabineyi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALMIŞTI

Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından 3 Mart günü koronavirüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu. Johnson o konuşamsında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben sürekli tokalaşıyorum. Geçen gün bir hastanedeydim, #koronavirüs hastaları da vardı ve ben herkesle tokalaştım. Tokalaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

PRENS CHARLES DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede başlangıçta "sürü bağışıklığı" denilen farklı bir metodu tercih etti. Virüsün doğal yayılımı sonucunda insanların oluşturacağı bağışıklıkla virüse karşı mücadele edileceği söylenen bu metodun tek uygulayıcısının İngiliz hükümeti olması tepkileri de beraberinde getirdi. Bilim çevrelerinden gelen tepkilerin ardından hükümet metot değişikliği kararı vermiş olsa da, karar alma sürecinde sergilenen zafiyetin ağır sonuçları olması bekleniyor. Salgınla mücadelede göstereceği performans Başbakan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri açısından belirleyici olacak.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 bin 658 kişi koronavirüs salgınına yakalandı. Hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden sayısı ise 578.

Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum

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Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum

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