Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
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Devlet Hastanesi, Keles, İçim, Güncel

Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu

BURSA'da, koronavirüse yakalanan Havva Er (58), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

09.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:31

BURSA'da, koronavirüse yakalanan Havva Er (58), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Karantina altındaki mahallesine giderken yaşadığı süreci anlatan Er, "Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu" dedi.

Keles'in karantinaya alınan Yazıbaşı Mahallesi'nde oturan Havva Er, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Er, 31 Mart'ta tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Havva Er, taburcu edildi. 3 gün tek kişilik odada tedavi gördüğünü belirten Havva Er, "Çekirge Devlet Hastanesi'nde 3 gün tek kişilik odada kaldım. Sonra normal odaya aldılar. Toplamda 7 gün tedavi gördüm hastanede. 8'inci günümde taburcu oldum. Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Kusmayla birlikte göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. Çok şükür, demek ki daha yiyecek ekmeğimiz, suyumuz varmış. Ablamda da virüs var, erkek kardeşimde de var. Birbirimizle görüştüğümüz sırada herhalde bulaştı. Mahallemizde cenaze vardı. Herkes oraya gelmişti. Ablamlar da gelmişti cenazeye. Tanımadığımız birkaç aile de gelmişti. Oradan bulaştı diye düşünüyorum. Ablam şu anda yoğun bakımda, çocukları da hastanede yatıyorlardı. Tedavi oldular ama ablam hala yoğun bakımda. Ablam için üzülüyorum" diye konuştu.

'ÇOK AĞIR BİR HASTALIK, LÜTFEN EVDE KALIN'Karantinada olan mahallesine jandarma izniyle gireceğini belirten Er, şunlar söyledi:

"Hastanede koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Allah razı olsun hastanedeki doktorlarımız, hemşirelerimiz sayesinde iyileştim. Hastalandığımda ağrımadık yerim kalmadı. Bütün eklemlerimde, göğsümde ağrı oldu. Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu. Şimdi köyüme dönüyorum. Jandarma ekipleri köyün girişinde beni bekliyormuş. İzin alınca köye gireceğim. Hastanede kimseyle görüşemiyordum. Sağ olsun hemşireler bana çok moral verdi. Ailemle görüştük. Komşularımız aradı, onlar moral verdi. Hastanede çok üzüldüm. Burada ölsem beni kimse göremeyecek diye düşündüm. Nefes alamıyordum. Allah'ım 6 evladım var, sen beni onlara bağışla diye dua ettim. Hastanede kendime sürekli moral vermeye çalışım. Moralimi yüksek tutarak hastalığı yendiğimi düşünüyorum. 14 gün karantinada durmam lazım. Eğer ailemin sağlığını düşünüyorsam kendimi karantinaya almam lazım. Bekar olan 3 çocuğumu evlendireceğim. Ailemi düşünmem lazım. Hastalığım sırasında Keles Belediyesi, Dağ-Der sağ olsun çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu çok tehlikeli bir hastalık. Herkes kendine dikkat etsin. Çok ağır bir hastalık. Ne olur herkes evine kapansın. Dışarı çıkmayın."


Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu

Kaynak: DHA

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Bursa'da koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
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