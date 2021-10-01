Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca, topu aileye attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca, topu aileye attı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 13 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve tedavi edildiği hastanede bugün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün aşı yaptırmadığı iddia edilmişti. Basın mensuplarının iddialarla ilgili sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu soruyu ailenin rızası olmadan yanıtlamak doğru olmaz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı. Asiltürk, bu sabah hayatını kaybetti.

"SABAH 9'DA KAYBETTİK"

Asiltürk'ün vefatı sonrasında hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "Sabah 09.00'da kaybetmiş bulunuyoruz. İnançlı ve samimi biriydi. Koronavirüs hastalığı ve kalp yetersizliği vardı. Yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum, başımız sağ olsun."

KORONAVİRÜS AŞISI OLMUŞ MUYDU?

Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığı iddia edilmişti. Bu konu Koca'ya da yöneltildi. Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Bakan, "Bu konu ve genel bir takım bilgileri, hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiSon Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldiOğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi
86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca, topu aileye attı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Asiltürk'ün vefatına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Asiltürk'ün vefatına ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
sivri :demek ki aşı olmamış olsaydı açıklanırdı
Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
oguz koçak :helallık yok mahserde hakkım yendiyse yiyenin yakasında olacak iki elim başkasını bilmem ben helal etmiyorum
Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Aykut Erdoğdu Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Kazım Karabekir Şafak Sezer Aleyna Tilki
Spor Mustafa Denizli Kazım Karabekir Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Kazım Karabekir Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca, topu aileye attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:43:14. #1.11#