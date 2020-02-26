: Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı

26.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:17

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, dün koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçağın iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat, Sağlık Bakanlığı ekiplerince ön muayeneye tabi tutuldu. Muayeneleri tamamlanan vatandaşlar, karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

"BURADA HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Numuneleri alınan yolcularla ilgili detaylı tahliller yapılırken karantinaya alınan yolculardan Seyyid Sarak isimli vatandaş, Halk TV ekranlarına bağlanarak son durum hakkında bilgi verdi. Uçağın içerisinde doktorların kendisini kontrol ettiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten vatandaş, "Şu an kaldığımız hastanenin durumu pek iyi değil. Burada hasta olmaktan korkuyorum. Sağlık ekiplerinin bizimle selfie yapması da rahatsızlık vericiydi" ifadelerini kullandı.

"YORUMLAR BİZLERİ RENCİDE EDİYOR"

Sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlara da değinen Sarak, "Herkesin bir ailesi var. Bu şekilde yapılan yorumlar bizleri rencide ediyor" dedi.

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