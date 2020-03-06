Koronavirüsle boğuşan İran'dan gelen yeni halay görüntüleri tepki çekti
Koronavirüsün pençesindeki İran'da ölü sayısı her geçen gün artarken doktorların hastanede çekilen görüntüleri büyük tepki çekti.
Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği İran'da koronavirüs ülkenin tamamına yayıldı. Cesetlerin sokaklardan toplanmaya başlandığı ülkede, doktorların ölümcül virüsle mücadele yerine hastanede halay çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı.
Koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları dünya genelinde devam ederken İranlı doktorların sürekli bu görüntülerle gündeme gelmesi ülkede tepkileri de beraberinde getirdi.
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