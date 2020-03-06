Koronavirüsle boğuşan İran'dan gelen yeni halay görüntüleri tepki çekti
Haberler » Dünya » Koronavirüsle boğuşan İran'dan gelen yeni halay görüntüleri tepki çekti - Haberler

Koronavirüsle boğuşan İran'dan gelen yeni halay görüntüleri tepki çekti

Koronavirüsün pençesindeki İran'da ölü sayısı her geçen gün artarken doktorların hastanede çekilen görüntüleri büyük tepki çekti.

06.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:38
Koronavirüsle boğuşan İran'dan gelen yeni halay görüntüleri tepki çekti

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği İran'da koronavirüs ülkenin tamamına yayıldı. Cesetlerin sokaklardan toplanmaya başlandığı ülkede, doktorların ölümcül virüsle mücadele yerine hastanede halay çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları dünya genelinde devam ederken İranlı doktorların sürekli bu görüntülerle gündeme gelmesi ülkede tepkileri de beraberinde getirdi.


Haber Videosu

: Koronavirüsün etkili olduğu İran'dan gelen yeni halay görüntüleri tepki çekti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler