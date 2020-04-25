Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi - Magazin
Instagram, Magazin, Haber

Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi

Türkiye'de koronavirüs teşhisi konulan ilk 20 hastadan biri olan sunucu Burak Akkul, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından Instagram hesabından son halini paylaştı. Tedavi sürecinde 17 kilo veren Akkul'un son hali ise dikkat çekti.

25.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:54
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi

Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz aylarda koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı yenen Akkul, taburcu olduktan sonra kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte Instagram hesabından sağlık durumu hakkındaki gelişmeler hakkında bilgi veren sunucu, bugün son halini paylaştı.

"NORMAL ODAYA ÇIKTIĞIMDA ELİM AYAĞIM TUTMUYORDU"

Uzun süre yoğun bakımda yattığı için evde fizik tedavi gören Akkul, ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaşarak son durumu hakkında şunları söyledi: "'Mesaj atmayın' diye aksi ihtiyarlık yaptım biliyorum. Ama sizi habersiz bırakacak da değilim. Son halim fotoda. Merak ettiğiniz noktaların açıklaması da aşağıda: Ben 20 gün entübe kaldım. Ama bir tedavi diğerine örnek olamaz, her DNA, her vücut farklıdır. Yoğun bakımı, uyandırılma sürecimdeki üç günde hatırlıyorum. 5-8 Nisan arası. İlaç etkisi azaldıkça bende ne sanrılar ne sanrılar... Efendim organları çıkarıp satan bir klinikmiş orası, benden katakulliyle imza almışlar, ben de orada kime ciğerimi kime retinamı verecekler, sıramı bekliyormuşum. İtaat etmezsem de beni (nedense) İzmir'in serin sularına atacaklar... Sürekli de dışarıya beni arayanlara bağırıyorum; "Cihat, Cenk, Seda kurtarın beni, 1.katta Nurse Station tabelasının arkasındayım, çift taraflı ayna olabilir, kırın alın beni buradaan"... Bir ara pes ettim. Karanlığa gözlerimi yumdum 'tamam çıkarın kalbimi' dedim. Bir kadın ağladı 'ben vazgeçtim' dedi. Bekledim, bekledim, benden önce 7 kalp çıkarıp kurtulamışlardı (sesleri) Bana gelince, durdular. Almadılar ve uyandım. Odaya çıkardılar, elim ayağım tutmuyor, 8 Nisan gecesi olmuş, nöbetçi doktorun yardımıyla Seda'yı aradım, ağladık, uçtu geldi. Beş gün odada, serum, kontroller.. ve ev!"

Koronavirüse yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi

"KÜÇÜK KÜÇÜK YÜRÜYEREK GÜÇLENİYORUM"

"Üç saat aynı pozisyonda dizi izlediniz. Kalkarken her yeriniz tutular, bacaklarınız boşalır... Bunu 20 günle çarpın. Kaslarım tutuk, zayıf. Küçük küçük yürüyerek güçleniyorum. Ve tabi Seda Akkul'un leziz yemekleriyle.. Evde hayat böyle geçiyor. Serumlardan hortumlardan sonra en az bir hafta tatsız geliyor her şey. 'Yediğim içtiğim hep covid' diyordum. Önce yumuşak sonra daha sert şeyler yiyeceksiniz; tat alma duyunuz da bu sürede, en geç 10 güne normalleşir."

"17 KİLO VERDİM"

-Plazma bağışı. Seda yakın zamanda bir düşük yaşadığı için, buna uygun değil. Benimse, kaslarından 17 kilo veren biri olarak vücudum zayıf ve tehlikelere açık. Doktorlar şimdilik uygun bulmuyor. Hastane takipte merak etmeyin. Hiç sigara kullanmadım. Birkaç kul 'hiç Allah'tan demediniz' demiş. Çok yerde dedim o ayrı da, her mesajımda "dualarla" demiyor muyum? O dualar bahçedeki ağaca edilmiyor. Çok Gezenti yeni bölüm, bu dünya şartlarında bu sene zor. Ben yine bilgilendiririm sizi."

Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (4)
HAYIRLI YORUM YAPIN: Kerem denen gereksiZ. Yurtdışına sadece burak bey mı gitti geldi. Binlerce kişi gergin nerelere gitti geldi. Çinliler geldi birsürü. Hak yemekten kul hakkından hiçim hiç korkmuyorsunuz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KEREM: Virüs bulaştırdığı kişilerin hakkını nasıl ödeyecekler. Kul hakkını o kadar umursuyorsunuz yani.
Yayından Kaldır
KEREM: Ne derseniz deyin. Virüsü Çinliler değil bu adam getirdi. Araştır bak.
Yayından Kaldır
KEREM: Bu adamı haber yapmayın artık. Zaten İstanbul’da virüsü bu yaydı. Bunun neyini haber yapıyorsunuz.
Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Magazin
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Karantinadaki Serenay, sevgilisi Cem'le okey oynadı Magazin
Karantinadaki Serenay, sevgilisi Cem'le okey oynadı
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Magazin
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Magazin
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Ülke tarihine geçti! Koronavirüs testi 55 gündür pozitif Magazin
Ülke tarihine geçti! Koronavirüs testi 55 gündür pozitif
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Magazin
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Yumurtalarını donduran Khloe, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak
Yumurtalarını donduran Khloe, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye her türlü taktiği denedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Harun Tan Yıldız Tilbe Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 16:01:30. #1.14#
title