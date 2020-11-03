Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Cansu Melis Karakuş, koronavirüse yakalandı. Ünlü isim testinin pozitif çıkmasının ardından 7 Melek filmindeki başrolünü kaçırdı.

Juli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği '7 Melek' adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Karakuş, okuma provasına çıkmayı planlıyordu. Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Karakuş'un evde tedavisine başlandı.

BAŞKA OYUNCULAR BAKMAYA BAŞLADI

TV100'de yer alan habere göre, Film çekimleri kısa süre içinde başlatacağı için de Murat Onbul'un yöneteceği film için Cansu Melis Karakuş'un yerine oyuncu arayışları başladı. Filmde Tuğba Melis Türk ile Öznur Serçeler de rol alıyor.