Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak
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Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak

01.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:18
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak

Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı ve eşi Özlem Kapurtu, koronavirüse yakalandı. Engelli bir oğlu olduğu için zor anlar yaşadığını söyleyen anne Kapurtu, bağlandığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

2005 yılında dünyaya giren şarkıcı Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu, koronavirüse yakalandı. Bugün Lerzan Mutlu'nun Uçankuş TV'deki canlı yayınına görüntülü olarak bağlanan acılı anne, dakikalarca gözyaşı döktü.

"BEN HASTAYKEN OĞLUM NE YAPACAK?"

Engelli oğluna virüs kaptırmamak için ne yapacağını bilmediğini söyleyen anne, canlı yayında dakikalarca gözyaşı dökerek "Kızımız negatif. Hastalığın kuluçka süresi var ben de bu süreçte yaptırdığımda negatifti ama sonra pozitif oldu. Ben bu süreçte çocuğumu kime bırakacağım? Çocuğumu tanımayan biri ona bakamaz. Ben şu şartlarda zor nefes alıyorken hasta çocuğum ne yapar? Engelli bireyler için bir şey yapılmıyor. Sıraç bizimle kalıyor. Benim imkanım olduğu için odalara dağıldık ama diğer aileler için çok zor. Keşke dışarıda kağıt toplasaydım da oğlum böyle olmasaydı. hayat sizi her şeyi alıştırdığı için biz de alıştık" dedi.

Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak
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