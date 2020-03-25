Koronavirüse meydan okuyarak klozet yalayan sosyal medya 'fenomeni' Covid-19'a yakalandığını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir sosyal medya ünlüsü, koronavirüs salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladıktan sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu
25.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:32
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir sosyal medya ünlüsü, koronavirüs salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladıktan sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.
Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görülebiliyordu. Salgının alaya alındığı paylaşımda "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleri yer alıyordu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com