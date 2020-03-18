Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru
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Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, koronavirüse karşı geliştirdiklerini belirttiği "Türk Işın Tedavi Sistemi" için Sağlık Bakanlığı'na klinik araştırma başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Dinç tedavi yöntemini duyurduğu açıklamasında, Türk Işın Tedavisi'nin 3 saniyede virüsleri yok ettiğini belirtti.

18.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:49
Koronavirüse karşı

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, koronavirüsüne karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçlar elde edildiğini kaydettiği "Türk Işın Tedavisi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KLİNİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

Dinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk Işın Tedavi Sistemi' için Sağlık Bakanlığı'na klinik araştırma başvurusu yaptıklarını duyurdu. Bakanlık onay verirse üretilen milli tıbbi cihaz klinik araştırmalara başlayacak.

4 ÜNİVERSİTE BİRLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Raşit Dinç sürecin Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek çalışmalara katılan tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAMUOYUNA DUYURULMUŞTU

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, koronavirüse karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen "Türk Işın Tedavisini" kamuoyuna duyurulmuştu.

3 SANİYEDE VİRÜSÜ İMHA EDİYOR

Dinç, yaptığı açıklamada; COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmaların genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldığını ancak yeni geliştirilen sistemin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini belirterek bu şekilde hem damar yolları hem de akciğer içerisine uygulanabilen ultraviyole ışığın, Influenza A ve B virüslerini tamamen yok ettiği, "bacillus stearothermophilus" bakterisine yapılan uygulamada ise bu bakterilerin 2-3 saniye arası bir sürede tamamen imhasını sağladığı bu sayede hastaların kısa zamanda hastalıktan kurtulabileceğini ifade etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ise ultraviyole ve fotonik lazer ışığı sayesinde hem kanda bulunan mikroorganizmalar hem de akciğer ve solunum yollarına yerleşmiş mikroorganizmaların bu yöntemler ile yok edilebileceğini söyledi.

Son olarak virüsün şimdiden iki mutasyonunun ortaya konduğunu belirten Prof. Dr. Gedik, antiviral ilaç stratejisinin bu nedenle geçici bir çözüm olabileceğini, ama saniyeler içerisinde virüsü yok eden bu ışın sistemi sayesinde virüsün bu mutasyonları geçirmeye zaman bulamayacağını bu nedenle tedavi yönetiminin etkinliğinin mutasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA

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Manşet

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