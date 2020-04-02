Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu? - Haber
Dünya
BBC

Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?

Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığı ile mücadele etmek için çoğu ülke sosyal mesafe önlemleri alıyor.

02.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:40
Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?

Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığı ile mücadele etmek için çoğu ülke sosyal mesafe önlemleri alıyor.

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı karantina uygulamalarını derledik.

1) Panama

Bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi.

Çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler.

Pazar günleri kimse dışarı çıkamayacak.





2) Kolombiya

Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.

Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.

Bolivya'da da benzer bir uygulama var.

3) Sırbistan

Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20: 00 ve 21: 00 arasına kısıtlamıştı.

Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın halihazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti.

4) Belarus

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerden.

Sosyal mesafe önlemlerini 'virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için' almayı düşünmediğini açıklayan Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek savundu.

Belaruslu lider aynı zamanda votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti.





5) İsveç

İsveç, 4 bin 500 vakaya sahip olmasına rağmen diğer ülkelere rağmen daha rahat bir tavır takınan ülkelerden.

Hükümet vatandaşlarının mantıklı davranacağına güveniyor ve karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru davranışları göstermesini bekliyor.

50'den fazla kişinin bir araya geleceği toplaşmalar yasaklandı; ancak 16 yaşından küçük çocuklar için okullar halen açık.

6) Malezya

Malezya'da hükümetin verdiği bir tavsiye büyük tepki çekti.

Ülkedeki izolasyon önlemleri devam ederken kadınlara evde 'giyinmelerini, makyaj yapmalarını ve eşlerini çok konuşarak rahatsız etmemelerini' salık veren posterler tepkilerin üzerine kaldırıldı, hükümet özür dilemek zorunda kaldı.

7) Türkmenistan

Türkmenistan'da ise koronavirüs kelimesinin kullanılması yasaklandı.

Türkmenistan'da yasaklı insan hakları savunucusu sivil toplum örgütünün yayımladığı 'Türkmenistan Haberleri' (Chronicles of Turkmenistan) adlı sitede yayımlanan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunma ile ilgili broşürlerde koronavirüs kelimesi kullanılmadı.

Koronavirüs salgını hakkında konuşan vatandaşların da polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Özgür Avrupa Radyosu'nun (Radio Free Europe) Türkmen dilinde yayın yapan radyosu Azatlyk Radiosy ise sivil giyimli "ajanların" halk arasında dolaşıp koronavirüs ile ilgili konuşanları veya maske takanları gözaltına aldığını duyurdu.

RSF (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü) konu ile ilgili yaptığı açıklamada, salgınla ilgili bilgi paylaşımını baskılamak üzere Türkmen dilinde "koronavirüs" kelimesini yasaklayan hükümetin, vatandaşları tehlikeye attığını ifade etti.





8) Avusturya

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı insanların hasta birine bakmadıkları sürece maske takmasına gerek olmadığını söylese de Avusturya süpermarketlerde maske takmayı zorunlu kıldı.

Vatandaşlara milyonlarca maske temin edildi.

Daha önce Çekya, Slovakya ve Bosna Hersek de maske takmayı zorunlu kılmıştı.






BBC
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haber
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haber
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haber
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haber
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı Haber
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
ABD'de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir Haber
ABD'de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Avrupa Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 09:15:40. #1.14#
title