Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı
Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi. Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilen pangolinin pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılıyor.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını önlenemez bir şekilde yıkıma devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, dünden bugüne ölü sayısının 563'ten 638'e yükseldiği duyuruldu.
GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.
PULLARI VE ETİ İÇİN YASA DIŞI TİCARETİ YAPILIYOR
Reuters'ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre; pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor" denildi.
NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA
Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilmesine rağmen, geçtiğimiz yıl 100 binden fazla pangolinin yasa dışı olarak avlandığı belirtiliyor.
PANGOLİN NEDİR?
Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler"canlı çam kozalakları" olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.
Haber Videosu: Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı
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Trump''ı da yesenizeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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zıkkımın kökünü yiyin...virus ve pislik yaymaktan başka ne işe yararsın ey Çin gavuru.Cevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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İLAHİ ADALETCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Nesli tükenen hayvan diyorlar ya, doğru demişler, BENİM TÜKENDİĞİM YERDE İNSANI DA YAŞATMAM diye karar vermiş olabilir. . . Aşık veyselin dediği gibi, ben gidiyorum dostlar beni hatırlasın. . .Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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adını bile bilmediğimiz bir canlı türü her bulduğun şeyi yemeyeceksin arkadaş. . . . . Allah akıl fikir versin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yiye yiye neslini tüketmişler resmen. İğrençsiniz ya! Trump''u da yesenize!!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır