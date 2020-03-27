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BBC

Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: 'Tesislerimiz üçüncü dünyas ülkesi...

Dünya çapında tüm ülkelerden daha fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD, salgının yeni merkezi haline geldi.

27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:51
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: 'Tesislerimiz üçüncü dünyas ülkesi...

Dünya çapında tüm ülkelerden daha fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD, salgının yeni merkezi haline geldi. Ülkede 80.000'den fazla vaka görüldü, böylece ABD dünya çapında en fazla vakanın görüldüğü Çin ve İtalya'yı geçti.

Ülkedeki koronavirüs vakalarının ya da ölümlerinin 3'te 1'inin görüldüğü New York, salgının merkezi konumunda.

Washington'daki bir basın toplantısında rakamlardaki artışın şaşırtıcı olup olmadığıyla ilgili bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, test sayısındaki artış nedeniyle vaka sayısının arttığı yanıtını verdi.

Trump, ülke çapında tıbbi malzemelerin yetersiz olduğu eleştirisini ise reddetti.

Ancak Amerikan basını, New York şehrinde koronavirüsle mücadele eden hastanelerin sağlık çalışanı, tıbbi ekipman ve koruyucu malzemeler açısından eksiklikler yaşadıklarını anlatan sağlık çalışanlarının açıklamalarına yer veriyor.

'Hastanemizde şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi'

New York'taki Elmhurst Hastanesi'nde çalışan bir doktor, çalıştığı hastanede bekleme odalarının bulaştırma ihtimali olan insanlarla dolu olduğunu, bu potansiyel hastaların bekleme süresinin altı saati bulduğunu, hastaneye yatacakların ise yatak boşalana kadar bir sedyede 50-60 saat beklemek zorunda kalabildiklerini söylüyor.

Hastanede 20 yıldır çalışan Acil Servis doktoru Rikki Lane, "Hastanemizde şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi" diyor.

Hastanenin 3 haftadır dolup taştığını söyleyen Doktor Lane, "Ne zaman bir yatak boşalsa hemen doluyor, fazlasıyla" diyor.

Doktor Lane, hastanenin acilen tıbbi ekipman, solunum cihazı, yatak ve sağlık çalışanı gibi, "tedarik zincirindeki her şeye" ihtiyacı olduğunu söylüyor.

"İhtiyaç her gün katlanarak artıyor" diyor.

'Hastaneler üçüncü dünya ülkesi hastaneleri gibi'

CNN televizyonuna konuşan New Yorklu doktorlar ise hastanelerde yeterli ekipmanın bulunmadığı uyarısını yapıyor.

Adını vermeden CNN'e konuşan bir doktor, "New York'ta bunları yaşıyor olmamız akıl almaz... Üçüncü dünya ülkesi senaryosu gibi. Akıl almaz" dedi.

Aynı doktor, başta 70 yaş üstü vakaların hastanelere kaldırıldığını, şimdiyse çok sayıda 50 yaş altı hastanın getirildiğini ifade etti.





Elmhurst Hastanesi'ne Çarşamba günü başka hastanelerden bir dizi solunum cihazının yanı sıra iki düzine doktor ve hemşire de transfer edilmiş.

New York Times gazetesi, sağlık çalışanı açığını gidermek için New York ve Massachusetts'te bir dizi tıp okulunun son sınıf öğrencilerini 8 hafta erken mezun etme niyetinde olduklarını yazıyor.

'Boşalan tek yataklar hayatını kaybedenlerinkiydi'

Hastanede bir günde en fazla can kaybının yaşandığı gün, 13 kişi hayatını kaybetmiş.

Aynı hastaneden ismini vermek istemeyen başka bir doktor, "Boşalan tek yataklar, hayatını kaybedenlerinkiydi" diyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın zirve noktasına ulaştığında kentin 140.000 yatağa ihtiyaç duyabileceğini öngörüyor. Ancak şehirdeki hastanelerde şu an sadece 53.000 yatak bulunuyor.

ABD'de hayatını kaybeden 1000'den fazla kişinin 385'i New York eyaletindendi.

Amerikan basınına konuşan sağlık çalışanları, ülkede salgının tepe noktasına henüz ulaşılmadığını, gelecek haftalarda vaka sayısının artmasıyla, eksikliklerin daha fazla hissedileceğini yazıyor.

'Tepe noktası düşündüğümüzden de fazla, düşündüğümüzden de yakın'

Koronavirüsle mücadelede şehirdeki çabaların artırılmasına rağmen, Vali Cuomo tahminleri erkene çekerek, enfekte olan hasta sayısının Nisan ortasında tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

"Eğriyi düzleştirebilmiş değiliz, aksine eğri yükseliyor" dedi. "Tepe noktası düşündüğümüzden de fazla, tepe noktası düşündüğümüzden de yakın. Bu kötü bir bileşim."

Pazartesi günü Manhattan'a demirleyerek, koronavirüs semptomları göstermeyen hastaları tedavi edecek olan ABD ordusuna ait hastane gemisi de, beklenenden 3 hafta once sağlık sistemine destek vermeye başlayacak.

ABD basını New York şehrinde, insanların genel olarak belirtilerinin hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ciddi olması halinde teste erişebildiklerini yazıyor. Aksi takdirde bu kişilere evde kendilerini karantinaya almaları söyleniyor.

Manhattan'da finans alanında çalışan Cristina de La Riva, ateş, yoğun öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösterdiği Aralık ayında Covid-19'a yakalanmış olabileceğini anlatıyor. Bir doktor kendisine bunun grip olmadığını, başka bir virüsten kaynaklandığını söylemiş.

NBC'ye yaptığı açıklamada, 20'li ve 30'lu yaşlarındaki arkadaşlarının da benzer belirtiler gösterdiğini söylüyor ve ekliyor:

"Brooklyn'den bir arkadaşım Şubat ayından beri bir aydır aynı belirtilere sahip. Hala evde hasta yatıyor. Test yapılmadı. Hastalığın bulaştığına emin."

New York'taki bir solunum yolları uzmanı ise, ülkedeki Covid-19 salgınının başlangıcında hasta ve yaşlıların hayatını kaybettiğini ancak artık durumun değiştiğini kaydediyor.

İsmini vermek istemeyen uzman, "Şimdi 50'lerindekiler, 40'larındakiler, 30'larındakiler hayatını kaybediyor" diyor. "30'larındaki bir kişinin hayatını kaybetmesini izlemeniz çok acı. Ziyaretçi alamıyorsunuz. Bir odada tek başına solunum cihazına bağlı olarak yatıyorlar. Çok can sıkıcı."

'Beyaz Saray solunum cihazı üretimi anlaşmasını iptal etti'

Doktorların bir diğer yoğun ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman ise solunum cihazı. Vali Cuomo, şehirde 30.000 solunum cihazına ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti. Şehirde şu an bulunan solunum cihazının sayısı 5.000.

ABD Başkanı Trump ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, "40.000 ya da 30.000 solunum cihazına ihtiyaç duyduğunuza inanmıyorum. Büyük hastanelere gidersiniz, bazen 2 solunum cihazları olur. Şimdi aniden '30.000 solunum cihazı sipariş edebilir miyiz?' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Amerikan basını Beyaz Saray'ın Çarşamba günü 80.000 solunum cihazı üretmeleri için şirketlerle yaptığı anlaşmayı açıklamaya hazırlandığını, ancak ücretin 1 trilyon dolar olduğunun ortaya çıkmasının ardından anlaşmanın son anda iptal edildiğini yazıyor.

NBC, Amerikalı yetkililerin anlaşmanın halen yapılabileceğini, ancak başka bir dizi teklifin de incelendiğini söylediklerini yazıyor.





BBC'ye yaptığı açıklamada şehirde vakaların her gün ikiye katlandığını söyleyen New York Sağlık Merkezi'nden acil tıp uzmanı Craig Spencer, bazı doktorların kendisine saatte bir ya da iki hastaya solunum cihazı takmak zorunda kaldıklarını söylediklerini anlatıyor.

New York'taki kamu hastanelerini temsil eden sağlık hizmetleri kuruluşundan yapılan açıklamada ise şimdilik yeterli tıbbi ekipmanın olduğu belirtiliyor, "sağlık sisteminde koruyucu ekipman ve solunum cihazı eksikliklerinin olduğu iddiası yanlıştır" deniyor.

NBC'nin haberine göre ise Amerikan Acil Tıp Cemiyeti'nin (ACEP) Başkanı Doktor William Jaquis, sağlık çalışanlarının maske, gözlük ve eldiveni tekrar tekrar kullanmaya zorlandıklarına dair haberler geldiğini söylüyor, koruyucu elbise yerine standart ameliyat kıyafeti giymek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

CNN, Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da 4 hastanedeki 150 çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

NBC'ye isim vermeden konuşan Brooklyn'den bir doktor, maskelerin yetersiz olduğunu belirtiyor, "Alana ve yataklara ihtiyacımız var. Bu bir savaş. Savaşa gidiyorum ve ölmemeye çalışıyorum" diyor.





BBC

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