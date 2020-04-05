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Fransız Haber Ajansı, Pakistan, Polis, Dünya
BBC

Koronavirüs: Pakistan'da Tebliğ Cemaati'nden 20 bin kişi karantina altında, polis 'on binlerce...

Pakistan, geçen ay 100 binden fazla kişinin katıldığı bir etkinlik düzenleyen Tebliğ Cemaati'nden 20 bin kişiyi karantinaya aldı.

05.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:00
Koronavirüs: Pakistan'da Tebliğ Cemaati'nden 20 bin kişi karantina altında, polis 'on binlerce...

Pakistan, geçen ay 100 binden fazla kişinin katıldığı bir etkinlik düzenleyen Tebliğ Cemaati'nden 20 bin kişiyi karantinaya aldı.

Fransız haberi ajansı AFP'ye göre polisler, Mart ayında düzenlenen bir dini etkinliğe katılan on binlerce kişi de karantinaya almak için arıyor.

Cemaat 10-12 Mart tarihleri arasında kitlesel bir dini buluşma gerçekleştirmişti.

Pakistan, bu etkinliğe katılan herkesi test etmek ve pozitif çıkanları karantinaya almak istiyor.

Hükümet, bu etkinliğe katılmamaları yönünde halkı uyarmıştı.

Fakat bütün uyarılara rağmen 100 binden fazla kişi etkinliğe katılmıştı.

Katılımcılardan 5 bin 300'u Khyber Pakhtunkwa'da, 7 bini Punjab'da, 8 bini de Sindh'de karantinaya alındı.

Güçlü bir sağlık sistemine sahip olmayan Pakistan'da salgının daha fazla yayılması durumunda sağlık sisteminin çökmesinden endişeleniliyor.

Büyük dini buluşmalar, çeşitli ülkelerde koronavirüsün yayılmasını hızlandırıcı bir etki gösterdi.

Güney Kore'de bir dini lider, çok sayıda takipçisine virüs bulaştırdı.

Bangladeş'te ülkenin koronavirüsten arınması için yapılan ve 30 bine yakın kişinin katıldığı toplu duada çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştığı tahmin ediliyor.

Türkiye'de de umreden dönen çok sayıda kişi, koronavirüsün yayılma hızını artırmıştı.

Yalnızca dini buluşmalar değil, her türden büyük toplanmalar virüsün yayılmasını hızlandırıyor.

İtalya ve İspanya'da oynanan Avrupa futbol karşılaşmaları da benzer bir etki göstermişti.





BBC
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