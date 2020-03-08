Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya'da ölü sayısı 366'ya yükselirken, virüs bulaşanların sayısı 5 bin 883'ü buldu. Fransa'da ise ölü sayısı 19'a yükseldi, vaka sayısı ise 1126'ya çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor.

Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 366'ya yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883'ü bulduğunu aktardı. Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

İtalya'nın ardından en yüksek ölü sayısına sahip Fransa'da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Kamu Sağlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kişi artarak 19'a yükseldi, vaka sayısı ise 1126'ya çıktı.

PORTEKİZ'DE 30 KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

Halihazırda 30 koronavirüs vakasının bulunduğu Portekiz'de ise Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, virüse karşı önlem olarak iki hafta boyunca tüm programını iptal etti.

71 yaşındaki Sousa'nın resmi programlarının iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Viral salgın karşısında tüm Portekizlilerin büyük bir sivil sorumluluk göstermesi gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanı güçlü bir örnek olmak arzusuyla özel konutunda çalışmalarına ara verecektir." ifadesi kullanıldı.

YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI 73'E YÜKSELDİ

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 73'e yükseldiğini ifade etti. Avrupa'nın diğer ülkeleri Danimarka'da vaka sayısı 35, Romanya'da ise 15 olduğu bildirildi.