Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün farklı yüzeylerde saatlerce hatta günlerce yaşayabileceğini ortaya koydu. Koronavirüs; bakır yüzeylerde 4 saat, karton üzerinde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerdeyse 3 güne kadar hayatta kalabiliyor.

Araştırmacılar, Çin'de ortaya çıkan ve Covid-19'a yol açan yeni tip koronavirüsün farklı yüzeylerde saatlerce, hatta günlerce yaşayabileceğini ortaya koydu.

2003 yılında ortaya çıkan ve SARS (şiddetli akut solunum yolu sendromu) salgınına yol açan Sars-CoV-1 ile Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüslerinden alınan örnekleri karşılaştıran uzmanlar, bu virüslerin farklı yüzeylerde aktif kalma sürelerinin benzerlik gösterdiği sonucuna vardı.

BAKIR YÜZEYLERDE 4 SAAT, ÇELİKTE 3 GÜN KALABİLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden uzmanların 13 Mart tarihli araştırmasına göre, koronavirüs bakır yüzeylerde 4 saat, karton üzerinde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar hayatta kalabiliyor. Bununla birlikte virüsün aktif kalma süresi sıcaklık, nem oranı ve virüsün miktarı gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Virüsün dış ortamlarda daha "kırılgan" hale geldiğini belirten araştırmacılar yine de hava yoluyla bulaşma ihtimalinin yüzey yoluyla bulaşma ihtimalinden daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Uzmanların virüsün bulaşmasından korunmak için hemfikir olduğu önlemlerse şunlar:

Öksürürken ve hapşırırken mendil ya da dirsek içiyle ağız ve burnu kapamak, Hasta insanlarla araya en az 1 metre mesafe koymak, Elleri sık sık su ve sabunla yıkamak, bunlar ulaşılmazsa dezenfektan jelle temizlemek, Temiz olmayan ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak.