Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor - Haber
İtalya, Avrupa, Dünya
BBC

Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor

Haftalardır sokağa çıkma sınırlamalarının uygulandığı, okulların ve iş yerlerinin kapandığı Almanya, Çekya, Norveç, ve Polonya'da bugünden itibaren sınırlamalar kademeli olarak kaldırılıyor.

20.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:29
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor

Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın, özellikle salgından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya'da yeni vaka sayıları azalmaya devam ediyor.

Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve iş yerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesi bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

Almanya:

Kapalı alanı 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına bugünden itibaren izin verildi. Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da bugünden itibaren yeniden çalışmaya başlıyor. Spor salonları, restoran ve barlar ise hala kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Çekya:

Çekya'da hükümetin açıkladığı beş aşamalı sınırlamaların kaldırılması programı bugünden itibaren başladı. Otomobil bayileri ve pazar yerleri bugünden itibaren yeniden açıldılar.

Yine bugünden itibaren profesyonel sporcular sportif faaliyetlerine dönebilecek, en fazla 10 kişinin katıldığı düğünlere izin verilecek. Çekya vatandaşlarına ülke dışına seyahat izni de tanındı. Ancak geri dönenlerin iki hafta boyunca kendilerini izole etmeleri isteniyor. 27 Nisan'dan itibaren ise 200 metrekare kapalı alanı bulunan dükkanların açılmasına izin verilecek.

Norveç:

Anaokulları ve sağlık klinikleri bugünden itibaren yeniden açıldı. Çocukların kendi oyuncaklarını anaokuluna getirmelerine ise izin verilmiyor ve anaokulu çalışanlarına 'Çocukları olabildiğince uzun süre açık havada tutun' çağrısı yapılıyor. 27 Nisan'dan itibaren ise ilkokul, orta okul ve liseler açılıyor.

Polonya:

Polonya hükümeti de sınırlamaların kaldırılması için dört aşamalı bir plan hazırlandığını duyurdu. İlk aşama bugünden itibaren yürürlüğe girmiş durumda. Parklar ve ormanlık alanlar bugün yeniden ziyaretçilere açıldı. Bugünden itibaren egzersiz amaçlı yürüyüşe izin verildiği belirtilse de herkesten iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları isteniyor. Kapalı alan genişliği 100 metrekareden az olan işletmelerin açılmasına izin verildi. Ancak kasa önünde dörtten fazla kişinin kuyruğa girmesi yasak.

100 metrekareden büyük işletmeler ve kiliselerde ise 15 metrekare başına bir kişiye izin verilecek.

Bugüne kadar hangi sınırlamalar kalktı?

İspanya: Bazı fabrikaların üretime dönmesine izin verildi, bazı şantiyelerde ise inşaatlar yeniden başladı. Ofis çalışanlarının önemli bölümü ise evden çalışmaya devam ediyor. Dükkanlar, kafeler ve restoranlar ise hala kapalı. Mevcut sınırlamaların süresi, bir uzatım olmazsa 3 Mayıs'ta doluyor.

İtalya: Kitapçılar, çamaşırhaneler, kırtasiyeler, çocuk kıyafeti satan dükkanlar ülkenin bazı bölgelerinde yeniden açıldı. Bilgi işlem sektöründe imalat yapan şirketler de üretime dönmüş durumda. Mevcut sınırlamaların bitiş tarihi ise 4 Mayıs.

Avusturya: Parklar ve küçük dükkanlar yeniden açılmış durumda. Ancak maske ve sosyal mesafe zorunluluğu var. Daha büyük dükkanlar ile berber ve kuaförlerin ise 1 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Restoranlar için verilen açılış tarihi ise Mayıs ortası.

Danimarka: Anaokulları ve ilkokullar yeniden açıldı. Restoran ve kafeler ise hala kapalı. 10'dan fazla kişinin katıldığı toplanmalar da 10 Mayıs'a kadar yasak.

BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Bir ülke şokta! Son 30 yılın en büyük silahlı saldırısı meydana geldi Haber
Bir ülke şokta! Son 30 yılın en büyük silahlı saldırısı meydana geldi
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haber
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini aştı Haber
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini aştı
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haber
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haber
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haber
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Engin Özkoç Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Neymar Bülent Uygun Shane Larkin Ivan Obradovic Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 09:29:16. #1.14#
title