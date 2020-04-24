Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs önlemlerinde gevşemenin nasıl gerçekleşeceğini RS FM'de Atilla Güner'e anlattı. Azap, "Önümüzdeki bir kaç haftayı iyi izledikten sonra; şehirlerarası yolculuk ve sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı kriterlere göre dükkanlar açılabilir" dedi.

24.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:25

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınına yönelik alınacak gevşetme kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azap, uygulanan yasakların 'önümüzdeki bir kaç haftayı iyi izledikten sonra' yeniden değerlendirilebileceğini söyledi

Atilla Güner ile Akşam Postası'na bağlanan Prof. Azap, alınacak gevşetme kararlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"NE KADAR BAĞIŞIKLIK OLUŞURSA O KADAR İYİ"

"Salgının nereye doğru gideceği ve nasıl yönetileceği konusunu kuruldaki halk sağlığı bilim insanları çalışıyor. Onların çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek.

Tedbirleri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. DSÖ bizimle ilgili iyimserlik halindeyse bunun tek bir sebebi var, önlemleri alıyor ve uyguluyor olmamız.

Tedbir almayı bırakırsak 2. dalgayı yaşarız. Koronavirüs'e karşı toplumda oluşan kitle bağışıklığı henüz bu virüsün yayılmasını durduracak düzeyde değil. Ne kadar bağışıklık oluşursa o kadar iyi. Toplum içerisinden 5 bin kişi seçip, onların kanında antikor bakıp hastalığı geçirip geçirmediklerine bakmak gerekir. Şu anda da bu çalışmalar yürütülüyor.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GEVŞETİLEBİLİR"

Önümüzdeki birkaç haftayı iyi izlememiz gerekiyor. Şehirlerarası yolculuk şu an yasak; mesela ilk olarak şehir karantinalar kaldırılabilir. Ardından sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı dükkanlar açılabilir onlara da kurallar getirilir. Tedbirleri gevşetmek, tedbirleri koymaktan daha zor. Hangi derecede gevşetmek gerekir, ne zaman gevşetmek gerekir, ya da nasıl takip edilecek. Uygulanan bütün yasaklar sosyal mesafeyi korumak için yapılıyor. Her şey yolunda giderse biz de gevşetmeye başlayacağız"

DR. ŞAHİN VİRÜS KURBANI MI?

Prof. Alpay Azap, Silifke'de hayatını kaybeden aile hekimi Dr. Erdinç Şahin'in vefatıyla ilgili tartışmalar konusunda şunları söyledi:

"Muhtemelen tanı yazarken sağlık birimindeki arkadaşların bir eksikliği mi oldu bilemiyorum. Ama Viral Pnömoni diye yazmışlar. Kesin virüsü göstermediğiniz zaman o da girilebilecek tanılardan birisi. Covid günlerinden geçerken Viral Pnömoni bizim için zaten Covid demek ve olası Covid olarak kabul edebiliriz. Türkiye'de tanı kodlarına dair sağlık çalışanları biraz daha özenli davransalar bu tartışmaları da daha az yaşarız. Tanı kodlarını doğru girmek önümüzü görebilmemiz açısından çok önemli"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir

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