Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Polis ekiplerinin çöpçü kılığına girerek gerçekleştirdiği saf alkol operasyonunda, koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol içerek ölen Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi.

İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. Koronavirüsten korunmak için saf alkol tükettiklerini söyleyen 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

34 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu ilçesinde yapılan saf alkol operasyonlarında, ortaya çıkan tablo giderek kötüleşiyor. Tamamı Türkmenistan vatandaşı toplam 20 kişi, içtikleri saf alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti. 34 Türkmenistan vatandaşının ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

SAF ALKOL SATAN BÜFELERE GÖZALTI OPERASYONU

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saf alkolün satıldığı büfeleri araştırdı. Hastanelerde tedavi gören Türkmenistanlıların ifadesini alan polis, saf alkolü aldıkları noktaları belirledi. Başakşehir, Bağcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Güngören'de saf alkol satılan büfe, otel, restoran ve berber dükkanlarını belirleyen polis, yaptığı operasyonla 11 kişiyi gözaltına aldı.

VİRÜS KORKUSU, SAF ALKOL İÇİRDİ

Hastanede tedavisi devam eden Türkmenistanlıların ifadelerinde koronavirüsten korunmak için saf alkol içtiklerini söylediği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA