Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
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Adana, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi

Adana'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılan vatandaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneden kaçarak intihar girişiminden bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanan vatandaş, tedaviye ikna edilerek hastaneye yatırıldı.

11.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:45
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi

Adana'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit S. isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE ÖFKELENDİ

Şahıs, Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

İKNA EDİLMESİNİN ARDINDAN TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca şahsın boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

İşte olay yerinden görüntüler;

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (6)
500
VELİ: Ağzında maske yok bağırıyor çağırıyor temasta emniyet görevlileri var.. Bu dengesizler yüzünden başka masum insanlara bulaşmak zorunda mı...
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YAZİK: Gence kızıyorum ama cahilligine veriyorum peki ya polisin muamelesi koyun mu yakaliyosunuz o cocukta hasta ve korkudan ölmek istemis zaten bir de sen ustune bu sekilde gitmissin.. haber de ikna edildi yaziyor bu ikna mi..
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ADIM SOYADIM: Hayvanat bahçesinden kaçan aygır kadar zeka yok
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EMRE CAN: yinemi adana :D
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YİĞİDO 58: Sıkın bacağına sosyal mesafe kalmamış herkese bulastirdi
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YOBAZLAR: Aptal inş geberirsin
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500
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