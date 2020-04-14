" Korona virüs konut trendlerini değiştirecek! " Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ağaoğlu: Korona virüs salgını, tüm sektörleri etkilediği gibi, konut sektöründe de trendlerin değişmesine sebep olacak!

Dünyayı hızla etkisi altına alan COVID - 19, 11 mart 'ta küresel salgın olarak ilan edilir edilmez hayatımızın önceliklerini değiştirdi. Tüm dünya evlerine kapanırken bir yandan da evde çalışmanın getirdiği yeniliklere adapte olmaya çalışılıyor. Konut ve inşaat sektöründe üreticilerin, tüketiciler talep oluşturmadan onların beklentilerini okuyup hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi Onur Ağaoğlu ile sektörü konuştuk.

Evde kalma durumunun oluşturduğu talepler sizce neler?

İnternet, insanların evden çıkmadan neredeyse her istediğini kapılarının önüne kadar getiren bir kurgu ve altyapıya sahip. Bunu sağlamak için de şehir merkezlerinde olup, kirası depolama faaliyetini karşılayacak şekilde ucuz kiraların olduğu alanlar yükselen trend olmaya devam edecektir.

Tüketicilerin sizin sektörünüzde tercihleri nasıl şekillenecek?

Ben konut tercihlerinde trend değişiminin bu süreçten sonra olacağını düşünüyorum. İnsanlar daha önce bu kadar uzun zaman dilimini evlerinde geçirmemişti. Bu süreçte toplumda, evlerinin hazırlıklı olmadığını ve daha iyi organize olunması gerektiğini herkes deneyimlemiş oldu. Gelir düzeyi yüksek olan tüketicilerin bahçeli ev arayışlarının başlayacağını ve Büyükşehirlerin çevrelerinde daha çok atıl dediğimiz yerlerde arsa veya konut arayışları artacağını düşünüyorum. Tüketicilerin büyük bir kısmı da hem deprem hem küresel salgınlardan dolayı sosyal donatılı, deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış yeşil alana sahip projeleri tercih edecektir.

İleriki süreçte bizi neler bekliyor?

Günümüzün modern dünyası sanal dünyada müşterinin ayağına gitmelidir. Sanal gerçeklik sistemlerine ilk giren gayrimenkul projeleri; sınırlarını ulusal ve uluslararası boyuta taşıma şansına sahip olacaklardır. Önceden de var olan şimdilerde trend olan 360 derece çekim yapılan evleri, internet ortamına yükleyerek, Tüketicilerin gezip görmelerini, sanki oradalarmış gibi hissetmelerini sağlıyor. Uzaktan görüntülü konuşarak çeşitli iletişim ihtiyaçlarını da karşılamış oluyorlar. Konut sektörünün gelişen teknolojiye ayak uydurarak büyümesinin devam edeceğini düşünüyorum. Gayrimenkul hala en değerli yatırım aracı olarak kalmaya devam edecektir.

Kaynak: Bültenler