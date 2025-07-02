Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Korkusuz Korkak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Korkusuz Korkak konusu, özeti ve Korkusuz Korkak oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Korkusuz Korkak filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Korkusuz Korkak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Korkusuz Korkak filmini izleyecek olanların merak ettiği Korkusuz Korkak konusu nedir, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler ve Korkusuz Korkak özeti gibi konuları inceliyoruz.
KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal
Ayşin Atav
Turgut Özatay
Nejat Gürçen
Hikmet Taşdemir
Ajlan Aktuğ
Zeki Alpan
Yadigar Ejder
Zafer Önen
Kamer Baba
Ekrem Gökkaya
Dündar Aydınlı
Çetin Başaran
Ihsan Özenç
Erdoğan Seren
Süheyl Egriboz
Hakkı Kıvanç
Yılmaz Kurt
Kadir Kök
Renan FosforoğluKORKUSUZ KORKAK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında İstanbul Anadolu Hisarı, Kemerburgaz ve Yeşilköy'de çekilmiştir