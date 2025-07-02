Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Korkusuz Korkak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Korkusuz Korkak filmini izleyecek olanların merak ettiği Korkusuz Korkak konusu nedir, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler ve Korkusuz Korkak özeti gibi konuları inceliyoruz.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal

Ayşin Atav

Turgut Özatay

Nejat Gürçen

Hikmet Taşdemir

Ajlan Aktuğ

Zeki Alpan

Yadigar Ejder

Zafer Önen

Kamer Baba

Ekrem Gökkaya

Dündar Aydınlı

Çetin Başaran

Ihsan Özenç

Erdoğan Seren

Süheyl Egriboz

Hakkı Kıvanç

Yılmaz Kurt

Kadir Kök

Renan Fosforoğlu

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında İstanbul Anadolu Hisarı, Kemerburgaz ve Yeşilköy'de çekilmiştir