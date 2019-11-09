Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Rusya'da virajı alamayan motosiklet sürücüsü, motorun üstünden fırlayarak köprüden aşağıya uçtu. Dehşete düşüren olayda motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

09.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:36
Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

'da sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak aşağıya uçtu. Rusya'nın başkenti 'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

VİRAJI ALAMADI

Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı.

SÜRÜCÜ KÖPRÜDEN UÇTU

Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden aşağıya uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden aşağıya fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.


Haber Videosu: Köprüde son süratle gidiyordu! Virajı alamayınca feci şekilde can verdi!
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