Köprüde kaza: 5'i sağlık çalışanı, 7 yaralı

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje, ardından da aynı yöne giden otomobile çarptı. Kazada,5'i sağlık çalışanı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Kürtün Köprüsü üzerinde meydana geldi. Bafra yönüne giden S.Ö. yönetimindeki 55 AEF 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje ardından da aynı yöne giden, içinde sağlık çalışanlarının bulunduğu O.K. yönetimindeki 34 ZH 6817 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle O.K.'nin kullandığı otomobil devrildi. Kazada 5'i sağlık çalışanı, 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla S.Ö. ve yanındaki kişi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sağlık çalışanları ise görev yaptıkları özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.