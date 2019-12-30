Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar
Konya'da henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişi ya da kişiler çiftlikteki köpekleri zehirledikten sonra döverek öldürdü. olay sonrasında çiftlikte bulunan 40 koyun ve 20 hindiyi çalarak kayıplara karıştı.
Konya'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirli tavuk yedirdikten sonra döverek öldürdü. Ardından da 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Polis, şüphelileri arıyor.
ZEHİRLEDİLER, DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER
Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Ardından da köpekleri sopa ve tekme ile döverek öldürdü. Saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Videosu: Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar
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ALLAH BELANIZI VERSİN YOBAZLARRRCevap Yaz Yayından Kaldır
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moğol işgali yıllarında mevlana hz lerine sormuşlar:zulüme uğruyoruz 50 yıldır, bundan daha ağırı var mıdır?şöyle cevap vermiş, :olmaz mı?ya zulmü yapan taraf olsaydıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AYET-İ KERİME....- O GÜN ZALİMLERİN NE DOSTU NE DE ŞEFAATÇİSİ VARDIR....-MÜMİN 18Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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konya adana türkiyenin basina belaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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HADİS-İ ŞERİF....-YERYÜZÜNDEKİ MAHLUKLARA ACIMAYANA,GÖKTEKİLER ACIMAZ.....-HADİS-İ ŞERİF.... HAPİS CEZASI NE ZAMAN GELECEK BU CANİLERE VE HIRSIZLARA...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Merhamet etmeyene merhamet olunmazCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Allah sizin belanızı versin inşallah ne istediniz lan o hayvandan ALLAHIN verdigi cana kıymak ne ?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Onların cezası bende. . . . !!!!Allah rızası için ulan bu nasıl bi zalimlik Allah aşkına gelin beni öldürün şu garipler zara vermeyin yeter lannnnn yeterr. . . Ne zaman böyle haberler okusam gözüm dolıuyorrrrrr yeterrrrrrr!!!!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allah da sizleri diri diri yaksın inşallah vicdansız mahlukatlar. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yerli ve milli açlıkCevap Yaz Yayından Kaldır