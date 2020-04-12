Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ Malkara'da gece vakti hırsızlar, çiftliği koruyan köpeklerin önüne kemik attılar. Köpeklerin kemiklerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsızlar, 20 koyunu çalıp kayıplara karıştı.

Malkara'da kamyon garajı yakınlarında bulunan Hüseyin Karalamacı'ya ait besi çiftliğinde gecenin karanlığını fırsat bilen hırsızların, besi çiftliğini koruyan köpekleri kemikle besleyerek, 20 koyunu çaldı.

"SALGINI FIRSATA ÇEVİRMİŞLER"

Olayla ilgili konuşan hayvan sahibi Hüseyin Karalamacı'nın oğlu Efe Karalamacı, "Anladığımız kadarıyla hırsızlar virüs salgınını fırsata çevirmişler. Önce köpekleri kemikle beslemişler. Kapıdaki zinciri keserek besiye girmişler ve kendi araçlarına sığdırabildikleri 20 koyunu çalmışlar. Geriye 8 küçükbaş hayvanımız kalmış. Bundan birkaç yıl önce de motosikletim çalınmıştı" diye konuştu. Olayla ilgili polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA