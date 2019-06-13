Köpek kuduz çıktı, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı

Köpek kuduz çıktı, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

BİR KÖPEKTE KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Çınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmece köyünde M.V.Y.'ye ait köpekte kuduz tespit edildi.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

İHA'daki habere göre köpek, görevliler tarafından itlaf edilirken, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Kaynak: İHA
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