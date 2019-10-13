Köpeğinin kansere yakalandığını öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ yıkıldı

13.10.2019 14:15

Ekranların aranan yüzü Kıvanç Tatlıtuğ'un, geçtiğimiz günlerde dil eğitimi için eşi Başak Dizer'le Amerika'ya gideceği öğrenilmişti. Şimdilik herhangi bir projede yer almayacak olan yakışıklı oyuncu, gözü gibi baktığı köpeği Mars'ın hasta olduğunu öğrendi.

KANSERE YAKALANDI

Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde hareketlerinden şüphelenerek veterinere götürdüğü köpeği Mars'ın hastalığı ortaya çıktı. 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi Mars'ın, yapılan tetkikler sonucu kansere yakalandığı öğrenildi.

ADETA YIKILDI

Acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrenen Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Köpeğinin beyinde tümör olduğunun bilgisini alan Tatlıtuğ, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADI

Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.