Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı

İskoçya'da 30 yaşındaki doktor Scot Brading, köpeğini yürüyüşe çıkardığı sırada aynı cadde üzerinde bir trafik kazasının meydana geldiğini görünce yerde yatan yaralıya yardım etmek için kaza mahaline koştu.

DOKTOR, BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Doktor, olay yerine vardığında traktörün çarptığı araçta bulunan kadının nişanlısı 26 yaşındaki Meghan Ambrozevich-Blair'i görünce büyük bir şok yaşadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARAMADI

Doktor yaptığı tüm müdahalelere rağmen nişanlısını kurtaramadı. Traktör sürücüsü tek şeritli yola girince karşıdan gelen Meghan'ın aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Çok başarılı bir hemşire olduğu için üç kez onur ödülü alan Meghan'ın ölümüme sebep olan traktör sürücüsü suçunu kabul etti.