Köpeğin Başını Okşayan Kutup Ayısı Sosyal Medyayı Salladı
Kanada'da sık sık kutup ayılarını misafir eden Hudson Körfezi'nde, bir kutup ayısının köpeğin başını okşadığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Kanada'nın, ocak ayında sık sık kutup ayılarını misafir eden Hudson Körfezi'nin kıyılarında dokunaklı bir video kaydedildi.
KUTUP AYISI KÖPEĞİN BAŞINI OKŞUYOR
Karelerde, tasmasının ipiyle bir yere bağlı olan bir eskimo kızağı köpeğinin başını 'nazikçe' okşayan bir ayı görülüyor.
"BU İKİ TÜR HAYVAN SÜREKLİ KARŞILAŞIYOR"
National Geographic Rusya, bölgedeki çevreyi koruma yetkililerinin, bu iki tür hayvanın sürekli karşılaştıklarını ve çoğunlukla birbirlerine saldırmadıklarını söylediğini aktarıyor.
YORUMLAR (2)
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şansını ölcüyordurCevap Yaz Yayından Kaldır
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sakın kopegı sevdıgıne aldanmayın ayı bizden zarar gekmez numarası cekip av portförunu artırmak istiyorCevap Yaz Yayından Kaldır