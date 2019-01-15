Köpeğin Başını Okşayan Kutup Ayısı Sosyal Medyayı Salladı

Kanada'nın, ocak ayında sık sık kutup ayılarını misafir eden Hudson Körfezi'nin kıyılarında dokunaklı bir video kaydedildi.

KUTUP AYISI KÖPEĞİN BAŞINI OKŞUYOR

Karelerde, tasmasının ipiyle bir yere bağlı olan bir eskimo kızağı köpeğinin başını 'nazikçe' okşayan bir ayı görülüyor.

"BU İKİ TÜR HAYVAN SÜREKLİ KARŞILAŞIYOR"

National Geographic Rusya, bölgedeki çevreyi koruma yetkililerinin, bu iki tür hayvanın sürekli karşılaştıklarını ve çoğunlukla birbirlerine saldırmadıklarını söylediğini aktarıyor.