Kütahya'da Köpeğe Tecavüz Ettiği İddia Edilen 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da köpeği ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

100. Yıl Mahallesi'nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca bağladı. Ancak kısa süre sonra köpeğinin olmadığını fark etti. Çevredekilerden köpeğinin 2 kişi tarafından alınarak, ormanlık alana götürüldüğünü öğrendi. Ş.K. hemen ormanlık alana gitti.

VETERİNER TARAFINDAN TEDAVİ EDİLDİ

Ancak 2 kişinin burada köpeğini, ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Duruma müdahale eden Ş.K. ile yardımına gelenler, İ.D.(47) ve İ.Y.'yi (55) etkisiz hale getirip, polisi aradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikili, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Köpek ise veteriner tarafından muayene edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA