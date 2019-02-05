Mahalleli, Köpeğe Tecavüz Eden Sapığı Tekme Tokat Dövdü! O Anlar Kamerada

Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SOKAK KÖPEĞİNE TECAVÜZ ETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Fatih Şehremini Mahallesi'nde yaşandı. Bir kağıt toplayıcı, bir sokak köpeğine tecavüz etti. KENDİNİ KAMUFLE ETTİ

Köpeği önce kimsenin görmemesi için arabaların arasına götüren şahıs, ardından kağıt topladığı aracı da önüne koyarak kendini kamufle etti.

MAHALLELİ, SAPIĞI DÖVDÜ

Sık sık çevreye bakan zanlı, ardından sokak ortasında köpeği taciz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, köpeğe tecavüz eden zanlıyı tekme tokat dövdü.

KAMERA KAYITTAYDI

Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Geceyi karakolda geçiren zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA