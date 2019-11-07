Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

07.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:31

Hayvanlara yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan görüntülerde, İran'da bir kadının köpeğini balkondan aşağıya doğru sallandırıp, kulağını çektiği görülüyor. Görüntülerin devamında kadının, köpeği içeri çektikten sonra duvara vurduğu görülüyor. Söz konusu şiddet görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

KÖPEK KURTARILDI

Öte yandan, bir Instagram hesabının yaptığı paylaşıma göre, şiddete uğrayan köpek sahibinin elinden kurtarıldı. Paylaşımda, "Köpek, kötü kadının elinden kurtarılmıştır. Ona balkonda tasmalı halde işkence eden kadının elinden alan kişiye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.