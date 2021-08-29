Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı Iğdır'da köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen hafif ticari aracın karşıdan gelen araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen hafif ticari aracın karşıdan gelen araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Iğdır Merkez Küllük köyü yakını Havaalanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tuzluca'dan Iğdır'a seyir halinde olan ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari aracın sürücüsü B.A. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince, aynı şekilde plakası öğrenilemeyen karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekibi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Meydana gelen kazada B.A. yaşamını yitirirken, M.Ç. ise yaralı olarak kurtuldu.

Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum