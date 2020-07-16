KONYA Yorgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KONYA Yorgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli

Yorgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeliKONYA'da, ailesiyle balkonda otururken yorgun mermiyle sırtından vurulan üniversite öğrencisi Esra Güven'in (20), sağlık durumu iyiye gidiyor.

16.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:07

Yorgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli

KONYA'da, ailesiyle balkonda otururken yorgun mermiyle sırtından vurulan üniversite öğrencisi Esra Güven'in (20), sağlık durumu iyiye gidiyor. Olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyleyen Güven, "Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı "dedi.

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü merkez Meram ilçesine bağlı Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Esra Güven, ailesiyle balkonda oturduğu sırada sırtında acı hissetti. Acıyla yığılan Esra'nın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Güven, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yapılan incelemede Güven'in nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı.

'İNSANLARIN EĞLENCELERİ BAŞKA İNSANLARA ZARAR VERMEMELİ'

Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin andından göğüs cerrahisi servisinde normal odaya alınan Esra Güven'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Güven, şunları söyledi:

"Ailemle balkonda oturuyorduk. Her şey bir anda oldu. Arkam dönüktü. Bir anda bir acı hissettim. Sonra vurulduğumu fark ettim. Bir süre yoğun bakımda kaldım. Şu anda iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı diye düşünüyorum."

'BUNU YAPANLAR BULUNSUN'

Kardeşine bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyen ağabey Oğuz Güven, "Söylenecek bir şey yok. Sözler bitiyor. İnsanların rastgele havaya ateş etmeleri hiçbir mantıkla açıklanamaz. Benim kardeşim olsun başka insanlar olsun bu duruma düşmemeleri lazım. En kısa zamanda kardeşime bunu yapanların yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bunu yapanların yanına kar kalmasını istemiyoruz. Yarın bir gün başka bir evladın canı yanabilir, ölebilir. Benim kardeşim çok şükür kurtuldu. Ama daha kötü de olabilirdi" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Murat Kuru, Esra Güven'in hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Kuru, "Esra Hanım talihsiz bir kaza sonucu hastanemize getirildi. Geldiğinde kanaması vardı. Maalesef sol tarafında çok ciddi organlarının olduğu bir yerde yaralanması mevcuttu. İlk geldiğinde durumu biraz kötüydü. Hemen tedavisine başladık. Şu an hayati tehlikeyi atlattı. Durumu iyi. Birkaç gün daha tedavisini yaptıktan sonra taburcu işlemlerini başlatacağız" dedi.

KONYA Yorgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umrumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umrumda
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Hüseyin Filiz Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Danla Bilic Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Adem Büyük Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: KONYA Yorgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:09:23. #1.15#
title