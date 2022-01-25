Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
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Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, torbacı olarak tabir edilen 12 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, torbacı olarak tabir edilen 12 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda, 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin arama yaptığı adreslerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 535 sentetik ilaç, 165,63 gram metamfetamin, 161,2 gram esrar, 2,2 gram eroin, 105 adet uyuşturucu hap, 0,96 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Uyuşturucu, Ereğli, Güncel, Haber

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