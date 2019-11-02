Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu

02.11.2019 21:27

Konya'da, bir çöp konteynerinin yanında, poşet içerisinde kundağa sarılı halde bir haftalık bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, kaldırımda bulunan çöp konteynerinin yanındaki poşetten ağlama sesi geldiğini fark etti. Poşete bakan çevredekiler, kundağa sarılı erkek bebeği gördü. Soğuktan üşüdüğü anlaşılan bebek yakındaki bir ailenin evine alınıp, ısıtılmaya çalışıldı. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir haftalık olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

DÜN DE İKİZ BEBEKLER VE 2 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞU BULUNMUŞTU

Öte yandan, dün Konya'da, genellikle Suriyelilerin yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulunmuştu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde tedaviye alınan ikiz bebekler ile kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

Kaynak: DHA