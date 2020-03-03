Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

KONYA'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı.

03.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:08
Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

KONYA'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçesi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu aile arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda olay yerine sevk edildi. Kavgada İrfan C. (26), Hakan S. (26) ve Mustafa S. (24)  av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kavga polisin müdahalesiyle sona ererken, olaya karıştığı öne sürülen Şahin G., Yaşar G. ve Mustafa T., polis ekiplerince gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

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