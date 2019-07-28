Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak ezilen kadın hayatını kaybetti.

Hatay'da bir otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosikletin önüne kırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 GS 823 plakalı otomobilin sürücüsü, kaldırımda yürüyen Fevziye Yaşar'ı ezdi. Ağır yaralanan Fevziye Yaşar ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fevziye Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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