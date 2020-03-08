Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü
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İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa

Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü

Manisa'da, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istenen otomobil bir anda alev aldı.

08.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:21
Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü

Manisa'da, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istenen otomobil bir anda alev aldı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi 5209 Sokak üzerinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Ömer Akpınar, 45 S 1970 plakalı otomobiline binerek çalıştırmak istedi. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanlar ve ardından alevler yükseldi. Sürücü Akpınar, hemen araçtan kendini dışarıya attı. Çevredekilerin de ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Akpınar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı, ancak otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü. Yangın, olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Şans eseri yangın, etrafındaki diğer araçlara sıçramadı. Yetkililer, yangının aracın motor bölümünde çıktığını tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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