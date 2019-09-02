Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi

Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi

İstanbul Küçükçekmece'de konser veren Derya Uluğ, sahneye planlanan saatten geç bir saatte çıktığı için hayranları tarafından yuhalanarak protesto edildi.

02.09.2019 09:18
Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi

Genç şarkıcı Derya Uluğ, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da konser verdi. Konsere bir saatte fazla geç çıkan şarkıcı, yuhalanarak protesto edildi.

HATASINI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTI

Bilal Özcan'ın haberine göre; Tiyatro'daki konsere 21.00 da çıkması beklenen Derya Uluğ saat 22.00'yi geçmesine rağmen çıkmayınca konser alanındakiler ünlü şarkıcı yuhalamaya başladı. Derya Uluğ, saat 22.30'a doğru sahneye çıkınca protestolar durdu. Derya Uluğ, "Gerekirse 01.00'e kadar şarkı söyleyeceğim" dedi.

EMİNE BULUT İÇİN PANKART AÇMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Artvin'de konser veren Derya Uluğ, eski eşi tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açmıştı.

Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi
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YORUMLAR (17)

  • ÖMER:
    yabancıların eğitimli mükemmel sanatçıları böyle bişey yapamaz indirirler adamı bizdekiler egolu çıkar iki duyar kasar herşey reklam ve para için halk müziği hariç türkçe pop dinlemiyorum gerekleri yok
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  • URFALI:
    hayret ediyorum ya ne anliyorsunuz bunlardan ...her gün bir boşanma veya aldatma haberleri ile karsinizda
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  • PARANIN GÜCÜ:
    Konserden para almayacağı için bilerek geç kalmıştır. 10-15 dk geç kalsa kimse bir şey demezdi ama 9 da başlayacak olan konsere 1. 5 saat geç çıkarsan insanlar protesto eder tabi. Demek ki önemsemiyor bu konseri diye düşünürler. Emine Bulut cinayetini bu sözde ünlüler 1 ay sonra unutur merak etmeyin. Konserden yüksek ücret alacağını bilse yarım saat erken gelirdi.
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  • ATAAA AYARLAYIN BUNLARI:
    Herkes popileritesini takipçisini artırma derdinde, biri bir yandan çocuk hakları der diğer yandan Suriye''li çocukları hayvandan daha değersiz görür hakaretler eder. Biri kadın hakları der kaynanasını bıçaklayan gelin haberine göbek atar. Biri hayvan hakları der köpeğine yaklaşan köpeği öldürür. Biri çözüm der barış der şehit analarını yok sayar, pkk''ya katılanların anneleriyle empati kurar. Bu toplumda çokta insan kaldığına inanmıyorum.
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