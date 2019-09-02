Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi

02.09.2019 09:18

Genç şarkıcı Derya Uluğ, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da konser verdi. Konsere bir saatte fazla geç çıkan şarkıcı, yuhalanarak protesto edildi.

HATASINI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTI

Bilal Özcan'ın haberine göre; Tiyatro'daki konsere 21.00 da çıkması beklenen Derya Uluğ saat 22.00'yi geçmesine rağmen çıkmayınca konser alanındakiler ünlü şarkıcı yuhalamaya başladı. Derya Uluğ, saat 22.30'a doğru sahneye çıkınca protestolar durdu. Derya Uluğ, "Gerekirse 01.00'e kadar şarkı söyleyeceğim" dedi.

EMİNE BULUT İÇİN PANKART AÇMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Artvin'de konser veren Derya Uluğ, eski eşi tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açmıştı.