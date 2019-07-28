Konser veren Sertap Erener, sahnede düştü

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, Ayvalık'ta sevenlerine konser verdi. Erener'in konser sırasında başına talihsiz bir kaza geldi. Şarkısına danslarıyla renk katan başarılı popçu ayağının takılması sonucu sahnede düştü.

TEPKİ GÖSTERDİ

54 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı olaydan dolayı tepkisini sosyal medya hesabından yazdığı notla dile getirdi.

"SAHNE TUZAKLARLA DOLUYDU"

Erener, "30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler" diyerek yetkililere seslendi.