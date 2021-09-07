Konser için gelenlere HES ve aşı sorgulaması

Konser için gelenlere HES ve aşı sorgulaması Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oya ve Çeyiz Festivalinde şarkıcı Koray Avcı sahne alırken, konsere gelenlere HES kodu ve aşı sorgulaması yapıldı.

Konser için gelenlere HES ve aşı sorgulaması

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oya ve Çeyiz Festivalinde şarkıcı Koray Avcı sahne alırken, konsere gelenlere HES kodu ve aşı sorgulaması yapıldı.

Gönen'de 4 gündür süren Oya ve Çeyiz Festivalinde ünlü sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Konser öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği talimat doğrultusunda polis ekipleri konser alanına gelen vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek, aşı, geçirilmiş hastalık ya da 48 saat süreli PCR test sonuçlarını kontrol etti. Vatandaşların geneli uygulamayı memnuniyetle karşılarken, polis ekipleri maske takılması konusunda sık sık ikazlarda bulundu.

Gönen Oya ve Çeyiz Festivalinin dördüncü akşamında ise Koray Avcı sahne alarak kendisini dinlemeye gelenlere coşkulu bir gece yaşattı. Bu akşam Yıldız Meydanı'ndaki düzenlenecek konserde Zara sahne alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe G.