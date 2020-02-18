Konforlu tedavi için hastanenin ziyaret uygulaması değiştirildi

18.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:56

Ülkemizde ve Dünya'da birçok sağlık kuruluşlarında uygulanan günün belli saatlerinde ziyaret uygulamasına Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de geçti.



Geçilen uygulama kapsamında ziyaret saatleri her gün öğle 12.30 ila 13.30 arası gerçekleşecek. Akşam hasta ziyaretleri ise kaldırıldı.



Yatan hastaların talebi üzerine araştırma ve çalışma başlatan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan,"Gündüz hastaların tedavileri, konsültasyonları, doktor viziteleri, tetkikleri gibi işlemleri yapıldığından dolayı hastalarımız gün boyu dinlenme fırsatı bulamıyorlardı. Bundan dolayı gece hastaların dinlenmesi ve iyileşmesi için olan zamanı hastalarımızın arzu ettiği şekilde düzenledik. Hastalar genel itibari ile enfeksiyona açıktır. dolayısı ile sağlık çalışanı haricinde dışarıdan gelen hasta yakınlarının enfeksiyon bulaştırma riski yüksektir. Hastanemizde yatarak tedavi hizmeti alan hastaların mahrumiyeti, sağlığı ve enfeksiyon açısından risklerini değerlendirip daha konforlu ve sağlıklı tedavi hizmetleri için hasta ziyaretlerinin günün belli saatlerinde yapılması gerekmektedir. Yatan hastalarımızın bulunduğu odalarda hastanın kendi yatak odasıymış gibi saygı ve hassasiyet gösterilmeli. Hastalarımızın hastaneden beklentileri ve talebi bu mahrumiyet kurallarının korunması yönündedir. Gece hastanede sadece nöbetçi sağlık çalışanı bulunuyor, sayıları da az olduğundan sağlık çalışanının gereksiz rahatsız edilmesi hizmet kalitesini düşürür. Ağrısı olan ve sese karşı hassasiyeti olan, uyuma güçlüğü çeken hastalarımız da ziyaretçilerden rahatsız oluyordu. Vatandaşlarımızın hastalarımızın sağlığı için aldığımız bu karara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA