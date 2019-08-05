Komünist Manifesto'nun yazarlarından Friedrich Engels'in 124. ölüm yıl dönümü!

Karl Marx'ın ardından onun en önemli eseri Das Kapital'in son iki cildini tamamlayan filozof Engels, bir otel odasında makalesini tamamlamaya çalıştığı sırada hayatını kaybetti. Friedrich Engels hayatı, biyografisi, sözleri ve eserleri haberimizde…

FRİEDRİCH ENGELS KİMDİR?

Tarihe damga vuran Engels, 28 Kasım 1820 tarihinde Barmen'de (şimdiki Wuppertal) dünyaya geldi. Babası fabrikatör Friedrich Engels, annesi Elisabeth Franciska Maurita idi. İlk eğitimine Barmen'de başladı, 1834 yılında Elberfeld'deki bir okula başladı ve bu dönemde babasıyla ilk fikir ayrılıkları başladı. 1837 yılında liseyi bitirmesine bir yıl kala babası tarafından okuldan alınarak Barmen'deki aile şirketinde muhasebecilik yapmaya başladı. 1838 yılında Bremen'e giderek burada ünlü sanayici Heinrich Leopold'un yanında çalıştı ve 1841 yılına kadar eğitimine devam etti. Bremen'in kozmopolit ortamında yeni düşüncelerle karşılaşan Engels hem mesleğinde başarılı oldu hem de edebiyat ve sanatçı çevrelere girmeye başladı.

İLK 'GENÇ HEGELCİLER' ARASINDA YER ALDI

Çeşitli gazetelerde değerlendirme yazıları yazdı ve makale, şiir, drama gibi alanlarda eserler verdi. Telegrap für Deutschland gazetesinde Friedrich Oswald mahlasıyla yazılar yazdı. 1841 yılında bir yıllık gönüllü askeri görevini yapmak için Berlin'e gitti. Topçu birliğinde askerken Berlin Üniversitesi'ndeki felsefe derslerine katıldı. Buradaki ilk Genç Hegelciler arasında yer aldı. 1842 yılında o dönemde önde gelen burjuva muhalif gazetelerden olan Rheinische Zeitung'da Prusya devletinin gidişatını eleştiren bir yazı dizisi yazdı. 1842 yılında babası tarafından İngiltere Manchester'a gönderildi. Yol üzerinde Köln kentinde Rheinische Zeitung bürosunu ziyaretinde ilk kez Karl Marx ile karşılaştı.

ENGELS İLE MARX BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLAR

1845 yılında İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu konulu bir makale yayınlayan Engels, aynı yıl, editörlüğünü Paris'teki Karl Marx'ın yaptığı Franco-German Annals adlı dergiye yardım etmeye başladı. Marx, Engels ile kişisel olarak tanışmasının ardından onunla kapitalizm üzerine aynı bakış açısına sahip olduklarını fark etti ve birlikte çalışmaya karar verdi. İkili, Marx'ın 1845 Ocak ayında Fransa'dan sürülmesinin ardından Belçika'ya gitmeye karar verdi. 1845 Temmuz'unda Engels, Marx'ı İngiltere'ye götürdü. Burada Engels, İrlandalı emekçi bir kadın olan Mary Burns'le tanıştı ve yeni bir birlikteliğe başladılar. Beraberlikleri, 1863 yılında Mary Burns ölüne kadar sürdü.

KOMÜNİST YAZIŞMA KOMİTESİ'Nİ KURDULAR

Engels, Çartist hareketinin liderleriyle tanıştı. 1846 yılında Engels, Marx ile birlikte Brüksel'e döndü. Burada, Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki sosyalist liderleri birleştirmeyi amaçlayan Komünist Yazışma Komitesi'ni kurdu. İngiltere'deki sosyalistler Engels'in fikirlerinden etkilenerek Londra'da bir toplantı düzenlediler ve Komünist Birlik adı verilen yeni bir organizasyon oluşturdular. Engels buraya bir delege olarak katıldı ve eylem stratejisinin geliştirilmesine öncülük etti.

KOMÜNİST MANİFESTO'YU KALEME ALDILAR

1847 yılında Engels ve Marx bir broşür yazmaya başladılar. Temelini Engels'in, 'Komünizmin İlkeleri' adlı kitabının oluşturduğu 12.000 kelimelik broşür, altı haftada tamamlandı. Engels'in tüm bunlardaki amacı, komünizmi kitleler için anlaşılabilir kılmaktı. 'Komünist Manifesto' adı verilen bu broşür 1848 Şubat ayında yayımlandı. Ancak Mart'ta Engels ve Marx Belçika'dan kovularak, Köln'e taşındılar ve Marx, Yeni Ren Gazetesini Engels'in desteğini alarak çıkarmaya başladı.

1848 DEVRİMİNİN ÖNDERLİĞİNİ YAPTI

Engels, 1848 devriminin önderiydi ve bu ayaklanma ilk ciddi Sosyalist ayaklanma olarak tarihe geçti.. Engels, Elberfeld'deki ayaklanmada aktif olarak bulundu. 1849 yılında İngiliz hükümetine, başta Engels olmak üzere birçok sosyalist liderin sürülmesi için baskı yapıldıysa da Başbakan Lord John Russell bunu reddetti. Engels, Marx ailesi kendi ailesi olmasa da sonuçta hem aile geçindiriyor, hem fikri mücadele veriyor, hem de serbest güçlerin fikri ve askeri sahada stratejik önderliğini yapıyordu. Bu nedenle ona maddi yardım sağlıyordu.

BOĞAZ KANSERİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

1870 yılında Londra'ya taşınmadan önce Engels, Marx'a yeterli maddi kaynağı sağlayabilmek için Manchester'daki fabrikasında çalışmaya gitti. Marx'ın 1883'teki ölümünden sonra Komünist kitle Engels'i, fikri ve askeri alanda önder kabul etti. Engels, 1895 yılında Londra'da bir otel odasında tek başına, çalışma masasında makalesini yarım bırakmış bir halde ölü bulundu. Ölüm nedeni boğaz kanseri olduğu bilinen filozofun hiç çocuğu yoktu.