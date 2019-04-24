Komünist Başkan Maçoğlu, Tunceli'deki İşsizliği Azaltacak Formülü Buldu

Türkiye Komünist Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde zafer kazandığı tek şehir olan Tunceli'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan Fatih Mehmet Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu.

Maçoğlu, "Biz seçimden önce insanlara gittiğimizde iki sorun gördük. Bunlardan birincisi onlar duvar istemiyordu, bürokrasi, insanlar ve belediye arasında duvar istemiyordu. İkinci sorun ise işsizlikti" ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ KOMÜNİZMİ İNŞA ETMEK DEĞİL"

Maçoğlu, yöneltilen bir soru üzerine "Elbette amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz" dedi.

İŞSİZLİK ORANINI DÜŞÜRMEK İÇİN FORMÜLÜ HAZIR

Maçoğlu'nun bölgede yüzde 35'lere çıkan işsizlik oranını da turizmi canlandırarak, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak düşürmeyi planladığı belirtildi.