5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi

14.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:24

Meksika'nın San Luis Potosi kentinde, küçük bir evden gelen çığlıkları duyan komşular eve girdiklerinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun çöpler ve kirli giysilerle dolu olan odada, ayağından yatağa zincirlenmiş haldeki içler acısı görüntüsüyle karşılaştılar. İç acıtan olayın, Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinin aynı isimli başkentinin Ciudad Fernandez beldesinde meydana geldiği öğrenildi.

YATAĞA ZİNCİRLENMİŞ, HARAP VE BİTİK HALDE BULUNDU

Küçük bir evden gelen çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde, 5 yaşındaki bir kızı, yatağa zincirlenmiş, harap ve bitik bir halde buldu.

DERHAL BELEDİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Olaya tanık olan komşular, derhal belediye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, bacağından yatağa zincirlenmiş kızı kurtardı.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK MUAYENESİ YAPILDI

Şok edici olay, 3 Ocak günü mahalle sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Acilen hastaneye sevk edilen küçük kızın bacaklarında zincirden kaynaklı morluklar olduğu tespit edildi. Kız ayrıca ruhsal açıdan kontrolünün yapılması için psikolojik değerlendirme amaçlı başka bir hastaneye de götürüldü. Fiziksel ve ruhsal muayenesi yapılan 5 yaşındaki kızın durumunun 'stabil' olduğu açıklandı.

AİLESİ ARANIYOR

Kızın evde terk edilmiş olduğu ortaya çıkarıldıktan sonra, San Luis Potosi başsavcılığı çocuk koruma birimi yetkilileri ve polis tarafından Ocak ayının başlarından beri ailesinin aranmakta olduğu ifade edildi.

TUVALET İHTİYACI İÇİN KOVA BIRAKILMIŞ

Konuyu manşetine taşıyan Meksikalı Excelsior gazetesi, çocuğun tuvalet ihtiyacını karşılayabilmesi için yatağın yanına kova konulduğunu yazdı. Aynı haberde odanın kirli çamaşırlar ve çöplerle çevrili olduğu bilgisi de verildi.

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